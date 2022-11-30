Представитель МИДа Захарова напомнила об атаках НАТО на объекты энергоснабжения Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 ноября напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и другим западным политикам, как силы альянса обстреливали объекты энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году и какие при этом приводились доводы.

Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где привела слова из брифинга Джейми Шиа в 1999 году, являвшегося на тот момент пресс–секретарем НАТО.

Шиа, которому задали вопрос о необходимости нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Югославии, тогда заявил, что от электроэнергии также зависят системы командования и управления. При этом он отметил, что его не волнуют проблемы сербского народа.

«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы», — привела Захарова слова Шиа.

Она адресовала это сообщение Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и представителям Белого дома.

Бомбардировки Югославии силами НАТО Захарова вспоминала и в мае, когда бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о «пагубном влиянии» России на Балканы. В ответ представитель российского МИДа упрекнула Трасс в том, что про «монгольское и татарское нашествие на Украину» она знает, а про «бомбардировки Белграда натовцами» нет.

В марте президент Сербии Александр Вучич расценил обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Донбассе как глупые и напомнил о бомбардировках НАТО Сербии в 1999 году.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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