Специальный автобус пустят из Перми до горнолыжного курорта «Губаха»
Из Перми до горнолыжного курорта «Губаха» будет ходить специальный автобус. На протяжении всей зимы из столицы Прикамья до склона можно будет добиться за 4,5 часа.
Как уточняет ИА «Ура.ру», с 3 декабря и ежедневно автобус будет отправляться в 6.10 от ТРЦ Столица. Прибытие в Губаху — в 10.40. Обратное отправление — в 18.00.
Кроме того, с 3 декабря появится возможность добраться до курорта на «Горнолыжном экспрессе». Поезд «Ласточка» отправится со станции Пермь-II. Также на «Ласточке» можно доехать и до другого горнолыжного курорта, «Такман».
Ранее, 29 ноября, сообщалось, что отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20%. Причина — высокий спрос и загруженность горнолыжных курортов, сообщили «Известиям» туроператоры.