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Специальный автобус пустят из Перми до горнолыжного курорта «Губаха»

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Из Перми до горнолыжного курорта «Губаха» будет ходить специальный автобус. На протяжении всей зимы из столицы Прикамья до склона можно будет добиться за 4,5 часа.

Как уточняет ИА «Ура.ру», с 3 декабря и ежедневно автобус будет отправляться в 6.10 от ТРЦ Столица. Прибытие в Губаху — в 10.40. Обратное отправление — в 18.00.

Кроме того, с 3 декабря появится возможность добраться до курорта на «Горнолыжном экспрессе». Поезд «Ласточка» отправится со станции Пермь-II. Также на «Ласточке» можно доехать и до другого горнолыжного курорта, «Такман».

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20%. Причина — высокий спрос и загруженность горнолыжных курортов, сообщили «Известиям» туроператоры.

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