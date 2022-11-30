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Открытое горение в торговом центре в Красноярске ликвидировано

В Волгограде цех по производству пластиковой тары загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м

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Фото: МЧС РФ/34.mchs.gov.ru
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В цеху по производству пластиковой тары в Волгограде в ночь на 30 ноября вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 1500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщается, что информация о пожаре в двухэтажном кирпичном здании на ул. Самарской в Волгограде поступила в МЧС 30 ноября в 03:30. Изначально площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м., но по состоянию на 7:50 она увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг.

«Предварительно погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается всего 57 человек,18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека, 14 единиц техники», — сообщили в МЧС.

В ночь на 30 ноября произошел в другом городе — в Красноярке загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». Огонь распространился на 200 кв. м., повредив кровлю и фасад здания. Позже сообщалось, что открытое горение удалось ликвидировать.

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