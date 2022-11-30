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Премьер Финляндии призвала поставлять Украине больше оружия

Премьер Финляндии призвала поставлять Украине больше оружия и ужесточить санкции против РФ
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Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала поставлять больше оружия Украине и принимать ее беженцев. Об этом она заявила 30 ноября в ходе поездки в Новую Зеландию.

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«Им нужно поставить оружие, им нужна финансовая и гуманитарная поддержка. Мы также должны убедиться, что все беженцы, покидающие Украину, будут приняты в Европе», — сказала она журналистам.

Также Марин призвала ужесточить антироссийские санкции в связи с ростом цен на энергоносители.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем к миру на Украине являются постоянные поставки оружия Киеву. Он также заявил, что НАТО признает стремление страны присоединится к альянсу.

28 ноября стало известно, что Финляндия стала одной из семи стран, которые обязались оказывать помощь Украине в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Главы их МИД указали на необходимость продолжать санкционную политику против России. Они поддерживают необходимость усиления антироссийских санкций и «обеспечения жесткости и эффективности этих мер».

До этого, 17 ноября, министерство обороны Финляндии заявило о выделении Украине своего самого большого пакета военной помощи. Его стоимость пакета составит €55,6 млн. Общий объем военной помощи со стороны Финляндии достиг €160,4 млн.

Ранее, 14 ноября, министр обороны Антти Кайкконен заявил, что Финляндия не исключает возможности обучать солдат Украины на своей территории, этот вопрос находится на обсуждении.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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