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Работа метро в Сеуле снизилась из-за забастовки около 13 тыс. работников

Около 13 тыс. работников метро в Сеуле начали первую с 2016 года забастовку
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Фото: ТАСС/EPA/YONHAP
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Около 80% работников сеульского метро объявили забастовку после неудавшихся переговоров с работодателем по поводу отмены кадровых сокращений на более чем 1,5 тыс. человек до 2026 года. Из-за протестов снизилась привычная функциональность метро, в утренний час пик было зарегистрировано несколько сбоев. Об этом сообщает 30 ноября южнокорейское агентство Yonhap.

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«Два профсоюза Seoul Metro, представляющие около 13 тыс. рабочих или 80% всей рабочей силы, начали забастовку рано утром в среду после того, как их восьмичасовые переговоры с работодателем прервались без какого-либо прорыва», — сообщает агентство.

Отмечается, что в ходе переговоров компания предложила профсоюзам отложить план реструктуризации, однако те отклонили предложение, указав, что, согласно достигнутому с компанией соглашению в прошлом году, любое неоговоренное сокращение из-за финансового кризиса запрещено в целом.

Забастовка охватила линии метро с 1 по 8 впервые с момента протестов в сентябре 2016 года. Чтобы поддерживать движение поездов на нормальном уровне, сеульский метрополитен мобилизовал вышедших на пенсию сотрудников, временных работников и всех, кто не состоит в профсоюзах.

«Тем не менее, скорость движения поездов после утреннего часа пик снизится до 72,7% от нормального уровня, а в вечерний час пик скорость движения поездов будет составлять 85,7% от нормы. Городское правительство Сеула также планирует увеличить автобусное движение в утренние и вечерние часы пик, чтобы свести к минимуму любые последствия забастовки», — отмечает агентство.

Профсоюзы Сеульского метрополитена прогнозируют, что еще около около 10 тыс. работников присоединятся к забастовке в будние дни и 14 тыс. в выходные.

Массовую забастовку устроили 10 ноября и сотрудники лондонского метро, что привело тогда к практически полной остановке работы подземки столицы Соединенного Королевства. На протесты вышли более 10 тыс. работников из-за решения управляющей госкомпании Transport for London, отвечающей за работу большей части общественного транспорта города, об увольнении 600 сотрудников метро до конца года, а также о сокращении размеров выплачиваемых пенсий.

Из-за того, что работа метро была практически парализована, альтернативные виды транспорта в Лондоне оказались перегружены и не справлялись с пассажиропотоком.

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