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Посольство РФ предложило Латвии снести памятники латышским деятелям за русский язык

Посольство РФ предложило Латвии снести памятники латышским классикам за знание русского
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Памятники классикам латвийской культуры подлежат сносу по той же логике, по которой должен быть демонтирован памятник поэту Александру Пушкину в Риге. Об этом 29 ноября заявило посольство России в Риге.

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«Обратили внимание на появившуюся на портале общественных инициатив петицию, призывающую снести памятник великому русскому поэту Пушкину в Риге и тем самым избавиться от «символов российского империализма», — написала дипмиссия в Telegram.

В связи с этим в посольстве напомнили, что такие латвийские деятели, как писатель Янис Райнис, композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс, скульптор Карлис Зале, первый президент Латвии Янис Чаксте, получили образование в вузах Российской империи на русском языке.

Кроме того, в Санкт-Петербурге и Москве работали поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис и собиратель народных песен Кришьянис Баронс.

«Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в черный список и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности», — добавили в посольстве.

18 ноября сообщалось, что в Риге осквернили памятник Пушкину. В День независимости Латвии неизвестные облили его краской.

В тот же день стало известно, что в Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник одному из основателей республики — Николаю Свемпу. В списке он обозначен как монумент двум латвийским партизанам — Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, воевавшим против нацистов.

В июне стало известно, что парламент Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». К середине следующего месяца латвийское правительство составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту снесено более 120 памятников.

Новая волна осквернений и сносов памятников в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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