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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В метеобюро Москвы назвали минувшую ночь самой холодной с начала осени
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона, рассказала 30 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. По данным на 7 часов утра, в Москве –12 градусов. На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение –17,5 градуса», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

Согласно прогнозам Гидрометцентра, 30 ноября жителей московского региона ожидает от 7 градусов мороза без осадков. Также местами возможна гололедица.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о морозах до –20 градусов в Московской области и до –14 в Москве к концу недели. По его словам, такая погода обусловлена продлением антициклона и поступлением холодного воздуха с востока.

До этого, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.

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