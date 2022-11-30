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Глава Чечни Кадыров раскритиковал слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев

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Папа римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости западных СМИ. Такое мнение выразил 30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так он прокомментировал интервью понтифика американским СМИ, где он назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск в спецоперации на Украине».

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«Как можно определить на поле боя, веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — задался вопросом Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что мог бы в ответ напомнить про инквизицию, крестовые походы или же упомянуть про попавшие в сеть кадры с расстрелом безоружных российских военнопленных украинскими боевиками.

Кадыров подчеркнул, что религиозной личности мировой величины должно быть стыдно не знать про отношение мусульман к противнику.

«Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену», — заключил глава Чечни.

Накануне глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского про бурятов и чеченцев.

28 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова понтифика о чеченцах и бурятах демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул в свою очередь, что слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей «как минимум странно».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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