Украинские боевики потеряли до 100 человек личного состава и более 10 единиц техники при попытке прорыва в Запорожской области. Кадрами с передовых позиций военных на запорожском направлении поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в среду, 30 ноября.

Наблюдательные пункты российских военнослужащих расположены в 800 м от позиций националистов. По словам корреспондента, боевики действуют по ночам, но пройти по полю не в состоянии — оно заминировано, поэтому они пытаются двигаться по лесополосе.

Благодаря действиям российской артиллерии попытки украинских боевиков вклиниться в оборонительные редуты закончились полным провалом.

«С помощью артиллерии нам удалось предотвратить прорыв. Уничтожено более 10 единиц техники, до 100 человек личного состава, живой силы», — рассказал военный с позывным Гектор.

Военнослужащий с позывным Курах со своей стороны сообщил, что на этом участке российские военные проводят диверсионно-разведывательные действия, уничтожая военный потенциал противника.

«Активность обороны заключается в том, что наравне с тем, что мы наносим удары артиллерией, стрелковым оружием, отражаем нападение ДРГ, сами проводим диверсионно-разведывательные действия, уничтожаем потенциал противника, который на данном участке использует ракетно-артиллерийское вооружение», — поделился Курах.

Накануне, 29 ноября, Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что расчеты орудий батареи прикрывают друг друга: пока один ждет цель и наводится, другие работают.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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