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Fox News сообщил о возгорании арендованных под отпуск Байдена машин

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Фото: Nantucket Current
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Пять машин, которые арендовала секретная служба на время отпуска президента США Джо Байдена, уничтожил пожар. Об этом сообщил телеканал Fox News во вторник, 29 ноября.

По информации телеканала, при пожаре на автостоянке сгорели внедорожники Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator. Отмечается, что инцидент произошел после отъезда американского лидера.

Машины были припаркованы в аэропорту. О причинах пожара пока неизвестно. Байден провел День благодарения и выходные на острове Нантакет в штате Массачусетс.

В августе в национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Байден проводит больше времени в отпусках, чем в рабочем кабинете. Бывший корреспондент телеканала CBS Марк Ноллера отмечает, что за время президентства Байден находился в отпуске в штате Делавэр больше, чем все другие его предшественники.

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