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В Польше зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ после наплыва украинских беженцев

WP: в Польше после наплыва украинских беженцев зафиксирована рекордная заболеваемость ВИЧ
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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После наплыва украинских беженцев в Польше выросло число людей, которые больны вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polish (WP).

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«К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было», — передает портал слова специалиста по инфекционным заболеваниям Иоанны Зайковской в понедельник, 28 ноября.

По мнению эксперта, такой рост обусловлен наплывом украинских беженцев на территорию республики, которые обращаются в медучреждения для лечения от этой болезни.

17 ноября газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание.

Ранее, 25 октября, стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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