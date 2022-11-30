Источник рассказал об уничтожении танков пикирующими беспилотниками РФ
Российские войска применяют на Украине пикирующие беспилотники для повышения эффективности уничтожения танков. Об этом сообщил информированный источник «РИА Новости» в среду, 30 ноября.
«В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков», — рассказал собеседник агентства.
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