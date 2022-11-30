Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО сохранить каналы коммуникации с Россией

Странам НАТО необходимо сохранить каналы коммуникации с Россией. Об этом в среду, 30 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

«Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, что было раньше», — передает слова министра телеканал Hirado.

Сийярто также отметил, что возможные трудности предстоящей зимы усиливают важность мира. По его словам, все факторы, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине, должны быть исключены.

Ранее, в сентябре, глава МИД Венгрии выразил сожаление, что стал единственным представителем Евросоюза, который встретился с Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Он также заявил, что диалог Европы с Россией необходим сейчас, когда опасность эскалации конфликта становится реальной.

Тогда же Сийярто заявил, что масштабные ограничительные меры, введенные Евросоюзом в отношении России, причиняют огромный вред Европе. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.