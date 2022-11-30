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«Известия» показали кадры с передовых позиций на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская артиллерия пресекает попытки украинских боевиков вклиниться в оборонительные редуты. Кадрами с передовых позиций военных на запорожском направлении поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в среду, 30 ноября.

«С помощью артиллерии нам удалось предотвратить прорыв. Уничтожено более 10 единиц техники, до 100 человек личного состава, живой силы», — рассказал военный с позывным «Гектор».

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Наблюдательные позиции российских войск расположены в 800 м от националистов. По словам корреспондента, боевики действуют по ночам, но пройти по полю не в состоянии — оно заминировано, поэтому они пытаются двигаться по лесополосе.

«Активность обороны заключается в том, что наравне с тем, что мы наносим удары артиллерией, стрелковым оружием, отражаем нападение ДРГ, сами проводим диверсионно-разведывательные действия, уничтожаем потенциал противника, который на данном участке использует ракетно-артиллерийское вооружение», — поделился военнослужащий с позывным «Курах».

По его словам, в районе обороны полка есть дежурные огневые средства, такие как артиллерия, которая в считаные минуты наносит удары.

Накануне, 29 ноября, Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Отмечается, что расчеты орудий батареи прикрывают друг друга: пока один ждет цель и наводится, другие работают.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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