Окопы некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратились в болото после проливных дождей. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал агентству Reuters украинский боевик.

«Сейчас сложнее из-за дождя и легкого мороза. Здесь болото. Сегодня немного подсохло», — рассказал агентству военный ВСУ Петр.

Уточняется, что проливные дожди и низкая температура воздуха создают препятствия для «маневрирования и согревания войск». Украинские националисты вынуждены использовать ведра, чтобы расчистить затопленные траншеи.

Боевики показали журналистам Reuters свои затопленные позиции, уточнив, что местоположение не должно раскрываться.

Днем ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что из-за плохой погоды и нехватки сил украинская сторона испытывает серьезные трудности с эвакуацией раненых военных на купянском и краснолиманском направлениях. Он также указал на нехватку специалистов-медиков и возросшее количество потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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