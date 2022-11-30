«Известия» показали ремонтную базу тяжелой бронетехники

В ходе спецоперации по защите Донбасса восстановление боевых машин должно быть быстрым и качественным, для него необходимо ориентироваться в разнообразии моделей танков — как своих, так и трофейных. Корреспонденты «Известий» посетили ремонтную базу тяжелой бронетехники, организованную в 1-й Славянской бригаде 1-го армейского корпуса.

В подразделение набирают специалистов, имеющих военный опыт и технические знания, а также искреннее желание заниматься техникой.

При легких поломках ремонт осуществляют на передовой, в ином случае экипажи вместе с машинами и ремонтниками отправляются в организованный пункт обслуживания. И уже общими силами ведут работы. Присутствие экипажей танков и участие в работе по обслуживанию — это не просто традиция. Никто лучше экипажа не сможет подсказать, что сломано и на что стоит обратить внимание. И конечно, это три совсем не лишние пары рук.

Знакомы здесь и с украинскими модернизациями танков. Трофейные машины тоже приходилось изучать и ставить в строй. Корреспондентам «Известий» показывают пример технической и тактической смекалки — танк Т-64, которому с помощью экранов изменили форму башни, сделав его похожим на украинские танки «Булат». Сходство силуэта затрудняет опознание украинцами наших бронемашин.

Ремонтная база работает по принципу конвейера. Пока в боксе проверяют двигатель одного танка, на улице подтягивают гусеницу другой машине. Работа идет без перерыва: важны и скорость, и качество.

«Если машины не подводят экипажи — это и есть главный результат. Лучший танк — исправный танк», — поделился один из танкистов 1-й Славянской бригады.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

«Потерять танк — это полбеды. Главное — экипаж сохранить»