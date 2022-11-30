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Президент Сербии Александр Вучич заявил об эффективности российских военных на Украине

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Российские военные начали действовать более успешно в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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«В то время как многие предсказывали победу Киева, российские военные стали успешнее выполнять боевые задачи. Это (спецоперация — Ред.) будет длиться намного дольше», — сказал он в интервью TV Pink.

У российской армии меньше союзников, чем у ВСУ, однако военные РФ действуют более эффективно, передает слова президента Сербии «Газета.Ru».

По ожиданиям Вучича, следующая зима будет более трудной, чем текущая.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ потеряли до 80 человек при попытке котратаки на артемовском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск. Подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали атаки ВСУ, усиленных наемниками, на купянском направлении, уничтожив более 60 боевиков. Атаки были совершены из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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