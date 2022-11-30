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Общество
Власти Крыма назвали чушью угрозы Украины о выдворении россиян с полуострова
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Власти Крыма назвали чушью угрозы Украины о выдворении россиян с полуострова

Советник главы Крыма Крючков назвал угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявление киевских властей о намерении выдворить россиян с Крыма является чушью. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков во вторник, 29 ноября.

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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила украинским журналистам, что киевский режим рассматривает вариант выдворения граждан РФ с полуострова якобы после установления контроля над регионом.

«Ташева давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь — останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о «перемоге» подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 25 ноября заявила «Известиям», что позиция украинского президента Владимира Зеленского по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

В тот же день глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленскому «никогда не видать» Крыма. Константинов считает, что Зеленский продолжает имитировать «возвращение» полуострова, получая за это гонорары от западных кураторов.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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