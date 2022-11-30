Боевик ВСУ раскрыл схему продажи натовского оружия через подрыв складов
Украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ. Об этом рассказал действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» в среду, 30 ноября.
Собеседник поделился, что «пропадают» разные склады вооружений. У боевиков есть схемы для осуществления данной деятельности. Так, к примеру, националисты погрузили боеприпасы со складов на 10 машин, после чего постройки взорвали.
«Мы не отступаем, ничего — надо склад взорвать. Взрываем пустой склад, и, скорее всего, наверх рапортуют, что «подбили и всё такое». Куда 10 машин боеприпасов делось? А боеприпасы спихнуть вообще без проблем. Никто не считает, сколько ушло — «всё расстреляли». А если попали в склад — шито-крыто, гладко всё», — поделился он.
При этом воровство идет на разных уровнях, начиная от продажи гранаты местным за тысячу гривен за еду, отметил собеседник.
Кроме того, существуют проблемы с эксплуатацией вооружения, так как, если есть техника, из нее не всегда удается стрелять из-за некачественных боеприпасов. Боевик отметил, что украинские СМИ распространяют сообщения о поступающем западном вооружении, но оно не доходит до боевиков.
«Град» должен поработать — взрывается на месте, потому что боеприпасы наши... На месте шесть невыстрелов и один взрыв в стволе. А где всё новое?» — задается вопросом собеседник.
Ранее, 2 ноября, сообщалось, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, ранее переданное Киеву.
До этого, 30 октября, центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок. Отмечалось, что маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, для чего мотоциклетная банда Bandidos MC даже открыла отделения в крупнейших городах Украины.
20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.
Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.
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