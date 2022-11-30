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Боевик ВСУ раскрыл схему продажи натовского оружия через подрыв складов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ. Об этом рассказал действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» в среду, 30 ноября.

Собеседник поделился, что «пропадают» разные склады вооружений. У боевиков есть схемы для осуществления данной деятельности. Так, к примеру, националисты погрузили боеприпасы со складов на 10 машин, после чего постройки взорвали.

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«Мы не отступаем, ничего — надо склад взорвать. Взрываем пустой склад, и, скорее всего, наверх рапортуют, что «подбили и всё такое». Куда 10 машин боеприпасов делось? А боеприпасы спихнуть вообще без проблем. Никто не считает, сколько ушло — «всё расстреляли». А если попали в склад — шито-крыто, гладко всё», — поделился он.

При этом воровство идет на разных уровнях, начиная от продажи гранаты местным за тысячу гривен за еду, отметил собеседник.

Кроме того, существуют проблемы с эксплуатацией вооружения, так как, если есть техника, из нее не всегда удается стрелять из-за некачественных боеприпасов. Боевик отметил, что украинские СМИ распространяют сообщения о поступающем западном вооружении, но оно не доходит до боевиков.

«Град» должен поработать — взрывается на месте, потому что боеприпасы наши... На месте шесть невыстрелов и один взрыв в стволе. А где всё новое?» — задается вопросом собеседник.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, ранее переданное Киеву.

До этого, 30 октября, центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок. Отмечалось, что маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, для чего мотоциклетная банда Bandidos MC даже открыла отделения в крупнейших городах Украины.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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