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Известный композитор прокомментировал выступление SHAMAN в Кремле

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Накануне дня рождения композитор Эдуард Артмемьев рассказал «Известиям», почему на его юбилейном концерте Кремле среди народных и заслуженных артистов выступит SHAMAN.

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«Шамана я случайно увидел по телевизору. Я редко смотрю телевизор. Исключение — футбол. И вот в перерыве между таймами нажимал на кнопки пульта и наткнулся на песню «Я русский». Меня это очень сильно зацепило и по-настоящему. SHAMAN обладает могучей душой. «Я русский» — очень хорошая песня. И это большая радость, появление такого человека на нашей сцене», — рассказал композитор.

На вечере, посвященном маэстро, SHAMAN исполнит песню «Полет на дельтаплане», которую пел Валерий Леонтьев в фильме Никиты Михалкова «Родня». Музыку к нему написал Эдуард Артемьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Михалковым я отказать не могу»

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