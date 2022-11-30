Известный композитор прокомментировал выступление SHAMAN в Кремле

Накануне дня рождения композитор Эдуард Артмемьев рассказал «Известиям», почему на его юбилейном концерте Кремле среди народных и заслуженных артистов выступит SHAMAN.

«Шамана я случайно увидел по телевизору. Я редко смотрю телевизор. Исключение — футбол. И вот в перерыве между таймами нажимал на кнопки пульта и наткнулся на песню «Я русский». Меня это очень сильно зацепило и по-настоящему. SHAMAN обладает могучей душой. «Я русский» — очень хорошая песня. И это большая радость, появление такого человека на нашей сцене», — рассказал композитор.

На вечере, посвященном маэстро, SHAMAN исполнит песню «Полет на дельтаплане», которую пел Валерий Леонтьев в фильме Никиты Михалкова «Родня». Музыку к нему написал Эдуард Артемьев.

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«Михалковым я отказать не могу»