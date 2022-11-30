На Ставрополье 10 автомобилей столкнулись после ледяного дождя

В Ставропольском крае столкнулись 10 автомобилей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья.

Авария произошла вечером 29 ноября на 27-м км трассы Минеральные Воды – Кисловодск. Зафиксировано четыре разных попутных столкновения с участием 10 автомобилей.

«Первое ДТП произошло около 18:45, когда при минусовой температуре пошел ледяной дождь. Пострадавших в результате происшествий нет», — уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что трассу уже обработали песко-соляной смесью, пишет сайт aif.ru.

В ГИБДД рассказали, что в регионе похолодало до -2 градусов. Холод в сочетании с сильным ветром и высокой влажностью осложняет дорожную обстановку. Водителей призвали отложить ночные поездки до утра.

Согласно прогнозам, погода в регионе будет только ухудшаться.

Ранее, 29 ноября, на однопутном ответвлении Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Дубны было прервано движение поездов из-за ДТП с участием электропоезда и грузовика. По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также было повреждено несколько опор контактной сети.