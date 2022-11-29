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В Курской области частично обесточены два района после обстрелов ВСУ

Старовойт: в Курской области при обстреле ВСУ обесточены Суджанский и Кореневский районы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Суджанский и Кореневский районы Курской области были частично обесточены после обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале.

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«Прямо сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — сказано в сообщении.

Старовойт уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее, в октябре, глава Курской области сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов региона — поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Старовойт также сообщал о перебоях с электричеством.

В ответ на террористические действия киевского режима Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. В качестве примера таких действий президент РФ Владимир Путин 10 октября привел ЧП на Крымском мосту. Он отметил, что эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

В результате ударов в ряде населенных пунктов Украины наблюдаются перебои с подачей электричества. В первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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