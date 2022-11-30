Благодаря четким указаниям капитана Игоря Голосова российские военные выбили украинских боевиков из защищенного дома, при этом обошлись без потерь личного состава. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 30 ноября.

Капитан Голосов выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек украинских вооруженных формирований в одном из поселений. Понимая, что националисты основательно укрепились в здании, капитан принял решение действовать в ближнем бою. Так, в ходе штурма здания Голосов уничтожил семь боевиков. В итоге националисты оставили позиции и отступили.

Ефрейтор Максим Павлов выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов на взводный опорный пункт. Так, по прибытию на него украинские боевики открыли артиллерийский огонь по автомобилю, которым управлял солдат, вследствие чего машина загорелась. Ефрейтор Павлов понимал, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, поэтому он эвакуировал горящий транспорт на безопасное расстояние, где и ликвидировал огонь. Благодаря отваге военнослужащего удалось избежать гибели личного состава и сохранить автомобильную технику с перевозимыми в ней боеприпасами.

Ефрейтор Захар Кондыбко действовал в составе подразделения, выполняющего боевую задачу по зачистке населенного пункта от украинских боевиков. В одном из домов, по полученной информации, находились националисты. Российский военный сумел подобраться к месту размещения боевиков.

Огнем из подствольного гранатомета он нанес огневое поражение по указанным зданиям, поразив при этом не менее 10 националистов. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника уничтожил еще двух боевиков. Таким образом подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта.



Ранее, 30 ноября, майор Денис Черняков оказал помощь раненым солдатам и эвакуировал их из-под огня украинских боевиков, после чего получил ранение, но продолжил корректировать огонь артиллерии. Так, десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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