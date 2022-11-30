Реклама
Прямой эфир
Мир
США представят новый стратегический бомбардировщик 2 декабря
Мир
Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом
Экономика
Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы
Политика
В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву
Мир
Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Мир
Замглавы МИД РФ Руденко примет участие в церемонии прощания с Макеем
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Спорт
Катар стал первой не набравшей ни одного очка страной —хозяйкой ЧМ
Общество
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
Мир
Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру
Мир
Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады
Сюжет:

Российские военные выбили украинских боевиков из защищенного дома

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодаря четким указаниям капитана Игоря Голосова российские военные выбили украинских боевиков из защищенного дома, при этом обошлись без потерь личного состава. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 30 ноября.

Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО

Капитан Голосов выполнял боевую задачу по зачистке и подавлению огневых точек украинских вооруженных формирований в одном из поселений. Понимая, что националисты основательно укрепились в здании, капитан принял решение действовать в ближнем бою. Так, в ходе штурма здания Голосов уничтожил семь боевиков. В итоге националисты оставили позиции и отступили.

Ефрейтор Максим Павлов выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов на взводный опорный пункт. Так, по прибытию на него украинские боевики открыли артиллерийский огонь по автомобилю, которым управлял солдат, вследствие чего машина загорелась. Ефрейтор Павлов понимал, что при детонации боеприпасов погибнет личный состав взводного опорного пункта, поэтому он эвакуировал горящий транспорт на безопасное расстояние, где и ликвидировал огонь. Благодаря отваге военнослужащего удалось избежать гибели личного состава и сохранить автомобильную технику с перевозимыми в ней боеприпасами.

Ефрейтор Захар Кондыбко действовал в составе подразделения, выполняющего боевую задачу по зачистке населенного пункта от украинских боевиков. В одном из домов, по полученной информации, находились националисты. Российский военный сумел подобраться к месту размещения боевиков.

Огнем из подствольного гранатомета он нанес огневое поражение по указанным зданиям, поразив при этом не менее 10 националистов. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника уничтожил еще двух боевиков. Таким образом подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта.

Ранее, 30 ноября, майор Денис Черняков оказал помощь раненым солдатам и эвакуировал их из-под огня украинских боевиков, после чего получил ранение, но продолжил корректировать огонь артиллерии. Так, десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022