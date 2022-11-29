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В Москве с начала года отремонтировали около 1,2 тыс. крыш жилых домов

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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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В Москве с начала 2022 года отремонтировали почти 1,2 тыс. крыш жилых домов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта. Так, в порядок были приведены 1179 кровель общей площадью 1,7 млн кв. м, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ходе работ специалисты полностью меняли кровельное покрытие, ремонтировали стыки плит, места примыкания кровли к карнизам и фронтонам, а также обновляли ограждения.

Бирюков уточнил, что капремонт плоских крыш возможен только при плюсовой температуре. Работы на скатных металлических крышах допустимы круглогодично, пишет REGNUM.

Особое внимание специалисты уделяют жилым домам, являющимся объектами культурного наследия, отмечает сайт kp.ru.

В октябре на юго-западе и западе Москвы отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора — «Проспект Вернадского» и «Осенний». Были обновлены дренажные системы и гидроизоляция строительных конструкций, восстановлен разрушенный слой бетона, выполнена антикоррозийная защита арматуры, заменены металлические опорные стойки и полки.

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