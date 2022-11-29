FP заявил о трудностях Вашингтона в принятии решений по конфликту на Украине

Конфликт на Украине вводит руководство США в затруднительное положение из-за необходимости выбирать между дальнейшей помощью киевскому режиму и сдерживанием эскалации конфликта с Москвой. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил журнал Foreign Policy.

«Администрация [президента США Джо] Байдена может оказаться в трудном положении в ближайшие месяцы или годы. С одной стороны, она публично признала желание победить в конфликте <…> весь американский военно-промышленный комплекс помогает Украине во многих направлениях. С другой стороны, администрация, вероятно, осознает риски эскалации и не хочет начинать войну с Россией», — сказано в материале журнала.

Уточняется, что некоторые представители власти в США считают победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте маловероятной и осознают, что в конечном итоге необходимо будет пойти на сделку с Москвой.

Как отмечается в материале, завершение конфликта компромиссом станет для США разочарованием, а не желаемым голливудским концом, ведь администрация Байдена не сможет представить его как свою историю успеха.

Ранее, 16 ноября, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. По его словам, украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси выразил мнение, что Вашингтон испугали слова Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Журналист также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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