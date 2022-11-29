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В парках и скверах Подмосковья установят свыше 900 новогодних елок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К новогодним праздникам в парках, скверах и других общественных местах Московской области установят более 900 елок. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парках оборудуют теплые зоны, фотозоны. Кроме того, специалисты организуют подсветку более тысячи деревьев и развесят 56,5 км гирлянд, пишет RT.

Уточняется, что в скверах, на площадях и во дворах будут установлены 935 елок, 450 из которых будут искусственными, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, улицы региона украсят 1186 светящихся фигур. Для любителей активного отдыха в парках обустроят 90 ледяных горок, 765 катков и 150 лыжных трасс, сообщает агентство городских новостей «Москва».

24 ноября эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору искусственной новогодней елки. В частности, по ее словам, при покупке новогодней елки стоит обязательно проверить изделие на прочность. Также нелишним будет провести рукой против «роста» иголок — после такого «поглаживания» они должны расправиться и принять прежний вид.

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