В Крыму может остановиться газоснабжение электростанций с территории Краснодарского края на три дня из-за технических работ. Об этом сообщил «Коммерсант» во вторник, 29 ноября, со ссылкой на источники.

Газоснабжение остановится для крупнейших электростанций региона, которые перейдут на дизтопливо, при этом розничные потребители не будут затронуты.

Как отмечается, остановка связана с работами по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе, чтобы увеличить давление газа в трубе. Она должна компенсировать падение собственной добычи на полуострове и дать резерв для поставок в Херсонскую область, отмечается в материале.

В «Технопромэкспорте», крупнейшем потребителе газа в Крыму, уточнили, что газоснабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на Балаклавскую и Таврическую ТЭС. Там отметили, что «оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива».

Ранее, 25 октября, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение не подконтрольной части региона.

Запорожская и Херсонская области, а также республики Донбасса вошли в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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