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Источники сообщили об остановке газоснабжения в Крыму на три дня

«Ъ»: газоснабжение электростанций в Крыму остановят на три дня из-за технических работ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В Крыму может остановиться газоснабжение электростанций с территории Краснодарского края на три дня из-за технических работ. Об этом сообщил «Коммерсант» во вторник, 29 ноября, со ссылкой на источники.

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Газоснабжение остановится для крупнейших электростанций региона, которые перейдут на дизтопливо, при этом розничные потребители не будут затронуты.

Как отмечается, остановка связана с работами по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе, чтобы увеличить давление газа в трубе. Она должна компенсировать падение собственной добычи на полуострове и дать резерв для поставок в Херсонскую область, отмечается в материале.

В «Технопромэкспорте», крупнейшем потребителе газа в Крыму, уточнили, что газоснабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на Балаклавскую и Таврическую ТЭС. Там отметили, что «оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива».

Ранее, 25 октября, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение не подконтрольной части региона.

Запорожская и Херсонская области, а также республики Донбасса вошли в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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