На севере Москвы за три года построят четыре путепровода
В течение трех лет на севере Москвы запланировано строительство четырех путепроводов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Как рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, все четыре объекта уже находятся на стадии строительства.
Речь идет о Дмитровском путепроводе, который располагается в районе платформы Петровско-Разумовской Октябрьской железной дороги, о путепроводе через пути Савеловского направления МЖД, который должен будет соединить улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей, о путепроводе через МЦД-3 Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе, а также о путепроводе через пути МЦД-1, который от Дмитровского шоссе выйдет за Алтуфьевское шоссе на улицу Хачатуряна, пишет НСН.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее отмечал, что реализация указанных дорожных проектов создаст дополнительные маршруты для водителей. Это позволит сократить заторы и поспособствует улучшению транспортной системы в городе.
За период с 2011 по 2021 годы в Москве построено 18 путепроводов, отмечает РИАМО. До 2026 года предусмотрена реализация проектов строительства 20 путепроводов в рамках инвестиционной программы города.
14 ноября стало известно, что в Москве построят однополосный путепровод над улицей Ивана Франко. Он станет одним из этапов реконструкции, которая сейчас ведется на этом участке. В районе планируется продление ул. Ивана Франко с примыканием к существующей улично-дорожной сети по ул. Герасима Курина.