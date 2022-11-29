Реклама
Прямой эфир
Общество
Частный оператор пожаловался в ФАС на нарушение конкуренции в Пулково
Мир
Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом
Экономика
Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы
Политика
В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву
Мир
Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Политика
Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Спорт
Катар стал первой не набравшей ни одного очка страной —хозяйкой ЧМ
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру
Мир
Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады

На севере Москвы за три года построят четыре путепровода

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение трех лет на севере Москвы запланировано строительство четырех путепроводов. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

На предельных скоростях: в России введут рекордное количество трасс
За пять лет в ремонт и строительство дорожной сети вложат 13 трлн рублей

Как рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, все четыре объекта уже находятся на стадии строительства.

Речь идет о Дмитровском путепроводе, который располагается в районе платформы Петровско-Разумовской Октябрьской железной дороги, о путепроводе через пути Савеловского направления МЖД, который должен будет соединить улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей, о путепроводе через МЦД-3 Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе, а также о путепроводе через пути МЦД-1, который от Дмитровского шоссе выйдет за Алтуфьевское шоссе на улицу Хачатуряна, пишет НСН.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отмечал, что реализация указанных дорожных проектов создаст дополнительные маршруты для водителей. Это позволит сократить заторы и поспособствует улучшению транспортной системы в городе.

За период с 2011 по 2021 годы в Москве построено 18 путепроводов, отмечает РИАМО. До 2026 года предусмотрена реализация проектов строительства 20 путепроводов в рамках инвестиционной программы города.

14 ноября стало известно, что в Москве построят однополосный путепровод над улицей Ивана Франко. Он станет одним из этапов реконструкции, которая сейчас ведется на этом участке. В районе планируется продление ул. Ивана Франко с примыканием к существующей улично-дорожной сети по ул. Герасима Курина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022