Генсек НАТО рассказал о расширении полномочий главнокомандующего альянса

После начала специальной военной операции (СВО) России НАТО приняла решение перейти к запуску оборонного плана, в рамках которого были расширены полномочия главнокомандующего объединенными силами в Европе по вопросам переброски сил. Об этом 29 ноября рассказал генсек организации Йенс Столтенберг в рамках саммита альянса в Бухаресте, трансляция которого велась на сайте блока.

По словам Столтенберга, страны — участницы альянса еще перед СВО отправили значительный контингент в Черноморский регион, а теперь главнокомандующий сил НАТО получил дополнительные полномочия касательно распоряжения этими силами.

«Теперь он (главнокомандующий — Ред.) может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — рассказал генсек НАТО.

Ранее, 29 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В тот же день Столтенберг заявил, что институциональный диалог альянса с Россией в настоящее время не работает. Вместе с тем, по его словам, НАТО необходимы контакты по военным линиям с Россией, чтобы «снизить риски инцидентов».

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.