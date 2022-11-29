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ЦБ допускает либерализацию валютного контроля в ответ на смягчение санкций

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Банк России может рассмотреть либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в ответ на смягчение санкций. Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», опубликованном 29 ноября на сайте регулятора.

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«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств», — говорится в материалах регулятора.

В документе отмечается, что при этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений, например разблокировку активов.

При этом в ЦБ считают, что валютное регулирование в РФ должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в российских рублях и валютах дружественных государств, а также снижению избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций.

Как в сентябре сообщали «Известия», банки ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. Так, при выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 марта по 9 сентября, банки проводят конвертацию в рубли по курсу не ниже официально установленного ЦБ в этот день.

Однако если речь идет о наличных, зачисленных на валютные счета и вклады с 9 сентября, то банкам разрешено использовать собственные курсы. При этом регулятор продлил запрет на взимание комиссий с таких операций.

В марте сообщалось, что Центробанк России в рамках либерализации валютного законодательства в стране хочет перейти к контролю только за сомнительными валютными операциями. Тогда же министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Банк России постепенно движутся в направлении полной отмены обязательного возврата валютной выручки в страну.

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