Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года выросли на 10%, до 20 трлн рублей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал он на заседании правительства.

По словам премьера, принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике. Кроме того, благодаря ним стали возможны поддержка деятельности предприятий и целых отраслей, а также сохранение рабочих места в регионах.

Мишустин отметил, что расходы бюджета увеличились на 5,5%, до 19,5 трлн рублей, в том числе из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.

При этом премьер обратил внимание, что представление материальной помощи, услуг и различных льгот стало еще более адресным.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о бесперебойном исполнении российского бюджета. Министр отметил, что по итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей.

24 ноября Государственная дума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет — самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Премьер-министр подчеркнул, что также в подготовке мер по поддержанию российской экономики принимали участие представители регионов и делового сообщества.