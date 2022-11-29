В Пентагоне заявили об отсутствии планов поставить ЗРК Patriot Украине

США пока не планируют поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но продолжают консультации по этому вопросу. Об этом 29 ноября в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал Патрик Райдер, выступление которого транслировалось на сайте минобороны США.

«У нас нет планов передачи Украине комплексов Patriot», — отметил он.

Райдер добавил, что обеспечение Украины средствами ПВО является одним из приоритетов американского военного ведомства. Как он отметил, при наличии информации будет сделано соответствующее заявление.

При этом, по его словам, дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk уже находятся в пути на Украину. А поставка Украине шести дополнительных ЗРК NASAMS будет реализована за один-два года.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Киеву систем ПВО Patriot. Он отметил, что ранее поставленные Киеву системы ПВО должны функционировать и быть эффективными.

Высокопоставленные представители министерства обороны США, в свою очередь, также заявили на брифинге, что Вашингтон рассматривает все виды ПВО для поставки на Украину, включая Patriot.

Ранее, 19 ноября, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что власти США намерены не допустить подавления украинских систем ПВО и хотят обеспечить Киев всем необходимым для поддержания их «в жизнеспособном состоянии».

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.