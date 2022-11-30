ВТБ поднимет ипотечную ставку с 3 декабря

С 3 декабря ВТБ скорректирует условия по своим ипотечным программам. Минимальная ставка будет повышена на 0,5 п.п., до 10,9%. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе банка.

Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования. Все заявки, направленные в банк до 2 декабря включительно, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%, сообщили в банке.

«Банк меняет условия по кредитам на фоне повышения рыночных ставок в ноябре. Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, таким образом, мы приводим свои условия к базовым общерыночным значениям. Дополнительным фактором стал продолжающийся рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, что не позволяет оставлять условия кредитов без изменений», — пояснили в кредитной организации.

Также там добавили, что условия по льготным программам остаются без изменений. В частности, по ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 6,7%, в рамках «семейной» и IT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной ипотеки — от 1,7%, сообщили в банке.