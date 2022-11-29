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В США заявили об уважении решения Польши отказать в визе Лаврову

США заявили, что уважают решение Польши о недопуске Лаврова к участию в заседании глав МИД ОБСЕ
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Вашингтон уважает решение Польши о недопуске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к заседанию глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом во вторник, 29 ноября, на брифинге заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

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«Мы уважаем выбор Польши, решение относительно виз является суверенной прерогативой стран-членов (организации)», — сказал он. ​​

Карпентер уточнил, что речь об исключении России из организации не идет, так как ни ОБСЕ, ни ООН не обладают механизмом исключения своих членов. По его словам, на предстоящем заседании Москву представит российский посол.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ в допуске на заседание совета глав МИД ОБСЕ в Польше Лаврову — показатель безумия, а не единства. Она также добавила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

В МИД РФ решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении говорится, что оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Встреча совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ состоится в польском городе Лодзи 1–2 декабря.

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