В Совбезе РФ предложили НАТО покаяться и самораспуститься

НАТО не нужна цивилизованному миру, организация должна покаяться за совершенные преступления перед человечеством и быть распущена. Об этом 29 ноября написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — подчеркнул он.

По словам Медведева, в военном блоке забывают о совершенных по всему миру преступлениях. В НАТО не помнят о переворотах в независимых странах, смещении законно избранных правительств и десятках тысячах убитых стариков, женщин и детей, отметил политик.

«Ведь начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней», — указал Медведев.

Он подчеркнул, что в странах, входящих в военный блок, проживает не более 12% населения Земли.

Также во вторник Медведев прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. По его словам, они станут законной целью Вооруженных сил России.

Ранее 29 ноября генсек НАТО заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

До этого, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поставки необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия Киеву.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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