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Дорогу у яблоневых садов в Воронеже построят к октябрю 2023 года

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Власти Воронежа объявили о поиске подрядчика, который займется строительством дороги неподалеку от яблоневых садов. Соответствующая информация следует из документации на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет построить дорогу от улицы Загоровского до улицы Ломоносова. Ее протяженность составит 1 км. Ожидается, что работы начнутся 1 февраля 2023-го и завершатся до 30 сентября того же года.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 508,7 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, пишет ИА «Абирег».

Определить фирму-исполнителя планируется 8 декабря. Заказчиком выступает городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства.

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