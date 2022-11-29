Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Сборная Сенегала по футболу 29 ноября обыграла Эквадор и вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории.
Матч 3-м тура группового этапа чемпионата мира в Катаре закончился со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды.
По итогам этой стадии африканцы заняли 2-е место в группе A, набрав 6 очков. Сборная Нидерландов опередила их на 1 балл, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сборная Эквадора по футболу в свою очередь 20 ноября обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче открытия ЧМ-2022. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия. Причем первый гол он забил с пенальти.
25 ноября Сенегал обыграл Катар и лишил его шанса на выход в плей-офф ЧМ. Матч завершился со счетом 3:1, для сборной Катара забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира. При этом Катар набрал ноль баллов и лишился шанса на выход из группы.
Сенегальцы вышли в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года. Тогда они заняли 2-е место в группе с Данией, Уругваем и Францией. На том чемпионате Сенегал дошел до 1/4 финала, где уступил Турции (0:1).