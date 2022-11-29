ГП создала проект приказа о прекращении работы СМИ из-за ряда нарушений

Генеральная прокуратура России составила список нарушений, за которые может быть приостановлена работа и отозвана лицензия у СМИ. Соответствующий проект приказа был размещен 29 ноября на сайте проектов нормативных и правовых актов.

«Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации, о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание, а также о порядке принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации», — указано в документе.

Отмечается, что поводом для осуществления ограничительных мер могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью. Поводом к отзыву лицензии может стать публикация фейковой информации с данными о ВС РФ или данные, каким-либо образом дискредитирующие российскую армию.

Кроме того, данная норма будет ограничивать публикации, сделанные в неприличной форме, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность. Прокуратура также будет обращать внимание на публикации, в которых содержится неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, а также материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

После выявления нарушений проверка СМИ может быть организована Генпрокуратурой либо незамедлительно, либо в течение пяти рабочих дней.

Ранее, 15 июля, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о том, что на территории России признана нежелательной деятельность четырех иностранных организаций, среди которых Bellingcat (признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом). Как пояснили в Генпрокуратуре, следователи установили, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.