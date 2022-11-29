Пять свалок ликвидировали по требованию Россельхознадзора в Омской области
На территории Тюкалинского района Омской области ликвидировали пять свалок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Несанкционированные свалки располагались в Никольском, Новокошкульском, Троицком, Красноусовском и Малиновском сельских поселениях на землях сельхозназначения. Их общая площадь составляла 7 га.
«Захламление земельных участков привело к деградации почвы и невозможности их использования в соответствии с целевым назначением», — цитирует ИА «ОМСКРЕГИОН» сообщение Россельхознадзора.
Ведомство объявило предостережение администрации района, после чего земли расчистили. С участков вывезли твердые бытовые отходы, пластиковые бутылки, одежду и прочее.
28 ноября сообщалось, что свалку твердых бытовых отходов планируют ликвидировать в Советском округе Омска. Стоимость работ составит почти 840 млн рублей.