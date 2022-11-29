Глава «Укрэнерго»: на Украине после ракетных ударов повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине почти не осталось неповрежденных электростанций.

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — приводит его слова украинское издание «Новое время. Бизнес».

По словам Кудрицкого, наибольшие последствия для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране случилась системная авария и аварийные отключения света во всех регионах.

Глава «Укрэнерго» уточнил, что тогда же были остановлены блоки трех из четырех украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. В связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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