Суд арестовал сбившую в Москве женщину с ребенком

Суд арестовал Наталью Украинскую, которая за рулем автомобиля 27 ноября вылетела на тротуар и насмерть сбила мать с четырехлетним ребенком. Решение вынесено 29 ноября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой. В СИЗО она останется до 27 января 2023 года.

В ходе судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.

ДТП произошло 27 ноября на улице Свободы в Москве. Автомобиль сбил женщину с двумя детьми: мать умерла на месте, позже скончался один из пострадавших детей.

Как рассказал очевидец смертельной аварии «Известиям», иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар.

Водитель заявила, что потеряла сознание во время управления автомобилем, однако в прокуратуре сообщили о задержании Украинской. В этот же день стало известно, что женщина в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статье по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как удалось выяснить «Известиям», в марте 2021 года Украинскую лишили водительских прав на четыре месяца после ДТП. Авария произошла в январе 2021 года. Тогда женщина за рулем Kia столкнулась с Mercedes в центре Москвы. Было установлено, что авария произошла по вине Украинской, она проехала на красный сигнал светофора. До последнего она уверяла следствие, что проехала на «оранжевый» сигнал.

В ДТП повреждения получила машина другого водителя, в августе этого года ему удалось взыскать с Украинской более 2 млн рублей.