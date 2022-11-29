Реклама
Прямой эфир
Общество
Частный оператор пожаловался в ФАС на нарушение конкуренции в Пулково
Мир
Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом
Экономика
Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы
Политика
В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву
Мир
Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Политика
Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Спорт
Катар стал первой не набравшей ни одного очка страной —хозяйкой ЧМ
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру
Мир
Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады

Суд арестовал сбившую в Москве женщину с ребенком

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую насмерть женщину с ребенком
0
Фото: Мосгорсуд
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд арестовал Наталью Украинскую, которая за рулем автомобиля 27 ноября вылетела на тротуар и насмерть сбила мать с четырехлетним ребенком. Решение вынесено 29 ноября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой. В СИЗО она останется до 27 января 2023 года.

В ходе судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.

ДТП произошло 27 ноября на улице Свободы в Москве. Автомобиль сбил женщину с двумя детьми: мать умерла на месте, позже скончался один из пострадавших детей.

Как рассказал очевидец смертельной аварии «Известиям», иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар.

Водитель заявила, что потеряла сознание во время управления автомобилем, однако в прокуратуре сообщили о задержании Украинской. В этот же день стало известно, что женщина в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения.

В своей полосе
В Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги пилотного проекта по обеспечению безопасности дорожного движения в Калужской области

Уголовное дело возбуждено по статье по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

За данное преступление может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как удалось выяснить «Известиям», в марте 2021 года Украинскую лишили водительских прав на четыре месяца после ДТП. Авария произошла в январе 2021 года. Тогда женщина за рулем Kia столкнулась с Mercedes в центре Москвы. Было установлено, что авария произошла по вине Украинской, она проехала на красный сигнал светофора. До последнего она уверяла следствие, что проехала на «оранжевый» сигнал.

В ДТП повреждения получила машина другого водителя, в августе этого года ему удалось взыскать с Украинской более 2 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022