Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады

Российский посол в Канаде Олег Степанов 29 ноября рассказал «Известиям» подробности своего вызова в МИД страны, заявив, что это было связано с ужесточением российского законодательства в отношении ЛГБТ-пропаганды.

Он напомнил, что 9 ноября основы государственной политики по традиционным ценностям были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным. Потом эти изменения были внесены в российское законодательство, которое защищает несовершеннолетних и в целом граждан от агрессивной пропаганды нетрадиционного подхода к жизни.

«Канадская сторона отреагировала своеобразно. Видимо, это был заранее согласованный демарш ряда стран, как вы знаете, они от имени так называемой коалиции за равные права выпустили заявление. Оно было опубликовано на официальном сайте МИД Канады, где все наши усилия, по сути, по защите традиционных ценностей осуждаются и подвергаются критике», — отметил Степанов.

Дипломат подчеркнул, что российское посольство, представляющее интересы России в Канаде, восприняло эту реакцию Канады как вмешательство во внутренние дела страны и попытку повлиять на законотворческий процесс и суверенное право.

«Поэтому мы опубликовали достаточно пространные вежливые, между прочим, заявления, порекомендовав каждому заниматься своими делами, не учить других. В Twitter опубликовали три твита о том, что семья — это мужчина, женщина и дети <...>. Есть всего два пола, и о том, что в России каждый может жить по собственным убеждениям без насаждения каких-то ценностей или псевдоценностей извне», — напомнил Степанов.

По словам посла, это произвело «взрыв» в местной медиасфере, и в связи с этим Степанов и был вызван 28 ноября в МИД Канады, где произошел обмен мнениями по данной ситуации.

Накануне стало известно, что Степанов вызван в МИД Канады. Тогда канадская газета National Post предположила, что вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство связан с публикацией посольства в Twitter по поводу законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Ранее, 26 ноября, посольство РФ в Оттаве распространило в социальной сети заявление, в котором говорилось, что власти Канады и некоторых других стран занимаются намеренным искажением реальной картины, заявляя об универсальных правах человека на фоне принятия в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В диппредставительстве указали на то, что пропаганда нетрадиционных отношений «ущемляет большинство российских граждан, желающих оградить себя и своих детей от навязывания чуждых их духовно-нравственным ценностям ориентиров». Кроме того, посольство обратило внимание, что не вмешивается в канадскую внутреннюю политику, и выразило надежду на такое же уважительное отношение к российским законам.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее, 24 ноября. Документ был поддержан единогласно.

В ГД уточнили, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.