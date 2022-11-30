Отогнать «Локомотив»: клуб спасается от вылета из РПЛ за счет новых кадров

Московский «Локомотив» объявил о двух важных кадровых назначениях, которые будут влиять на развитие клуба в обозримом будущем. Пост спортивного директора занял бывший гендиректор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов, а за развитие молодежного футбола будет отвечать экс-защитник клуба Борис Ротенберг. Источники «Известий» уверены, что эти назначения призваны уравновесить позиции в клубе двух групп влияния — с одной стороны — людей известного агента Павла Андреева, с другой — менеджеров, близких непосредственно руководству РЖД. В любом случае, задача нового менеджмента клуба — весной поднять команду из нижней части турнирной таблицы РПЛ и избежать вылета в ФНЛ.

Один из Ротенбергов

Московский «Локомотив» 29 ноября сообщил о назначении на должность директора департамента развития молодежного футбола Бориса Ротенберга. Это знаковая личность — сын известного бизнесмена, владельца ФК «Сочи» Бориса Ротенберга, племянник председателя правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга, младший брат первого вице-президента ФХР и главного тренера хоккейного СКА (Санкт-Петербург) Романа Ротенберга.

При этом Борис Ротенберг-младший — не чужой человек для «Локомотива». Именно в это клубе летом нынешнего года он закончил свою профессиональную футбольную карьеру. Начиная с 2003 года он успел поиграть в Финляндии (в том числе провести один матч за национальную сборную это страны), Израиле и России. В «Локо» он пришел на излете карьеры — в 2016 году. За шесть лет провел за основу клуба лишь 10 матчей но оказался причастен к чемпионству 2018-го года и выигрышу трех Кубков России.

Уже в бытность его футболистом команды, в медиа всплывала информация, что он может стать в будущем менеджером красно-зеленых. Несколько раз за это публично ратовал многолетний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. В частности, в конце 2018 года он заявил «Спорт-Экспрессу», что из Ротенберга-младшего может получиться хороший спортивный директор.

Как сообщили «Известиям» источники в клубе и РЖД, высшее руководство не сразу решилось назначить Бориса Ротенберга на должность в структуре клуба. Впервые такая возможность рассматривалась в октябре, когда свои должности покинули спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, главный тренер Йозеф Циннбауэр и председатель совета директоров Александр Плутник.

Тогда ряд СМИ утверждали, что Ротенберг может стать генеральным или спортивным директором клуба. Но этот выстрел оказался холостым. На какое-то время о Ротенберге забыли. Пока не пришлось выстраивать в клубе систему сдержек и противовесов.

В середине октября 2022 года новым председателем совета директоров «Локомотива» стал бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. В конце 2000-х он возглавлял Департамент физкультуры и спорта Москвы (бывший Москомспорт) и курировал футбольную академию «Чертаново». В футбольных кругах разу возникли разговоры о том, что теперь все руководящие должности в «Локомотиве» займут близкие Нагорных люди, с которыми он ранее пересекался в системе «Чертаново».

Но выяснилось что в структуре московского клуба с этим согласны не все. По информации источников «Известий», кандидатуру Ротенберга «провели» как противовес людям Нагорных. «Приход Ротенберга состоялся благодаря усилиям заместителя председателя совета директоров клуба Виктора Шендрика», — сообщил на условиях анонимности один из собеседников издания.

Шендрик с 2016 года занимает пост директора департамента безопасности РЖД и считается человеком, приближенным к семье Ротенбергов. В совете директоров «Локо» он состоит с осени 2020 года. По данным «Известий», именно он в сентябре сумел убедить руководителя РЖД Олега Белозерова пойти на радикальные перестановки в руководстве «железнодорожников».

— В начале осени, когда результаты у команды стали совсем плохими, позиции Плутника и Цорна оставались крепкими, — отметил источник «Известий». — Плутник каким-то образом смог убедить высокое начальство, что стратегия развития клуба, разработанная немецкими менеджерами во главе с бывшим директором по спорту и развития Ральфом Рангником (работал в «Локо» с июля по декабрь 2021 года – «Известия»), перспективна. Но Шендрик смог донести до Белозерова точку зрения, что нахождение команды вблизи зоны вылета при таких финансовых вложениях, — это провал. А без перемен результаты могут стать еще хуже.

В итоге Плутника заменили на Нагорных. А вскоре в топ-менеджмент клуба пришел и Борис Ротенберг. Считается, что он сможет поддерживать коммуникацию с частью футболистов, которые являются клиентами агентской группы Вадима Шпинева. К ней относят представителя Дмитрия Баринова Павла Банатина, а также бывшего директора академии «Локомотива» Владимира Кузьмичева.

Большинство нынешней российской молодежи «Локо» работало и работает с ними. По словам источника в клубе, эти люди рассчитывали вернуться в клуб, но Нагорных сделал ставку на группу Павла Андреева. И Ротенберг будет призван купировать возможное недовольство их конкурентов. В том числе за счет того, что играл с Бариновым и другими игроками, связанными со Шпиневым и Кузьмичевым.

— Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо».

В Москву из Подмосковья

Еще одним знаковым назначением стало утверждение Дмитрия Ульянова на должность спортивного директора «Локомотива». В 1990-е годы он играл за московские «Торпедо», ЦСКА, испанский «Расинг» и ряд израильских команд. В 2000-х трудился тренером-селекционером в академии «Локомотива». Там же работал его отец Николай Ульянов — один из сильнейших в то время детско-юношеских тренеров страны.

Затем Ульянов-младший долго работал в системе РФС тренером юношеских и молодежной сборной России. А с 2018 года находился в системе «Химок», которые в то время контролировались группой Андреева. Там Дмитрий Ульянов сделал карьеру — был, последовательно, селекционером, тренером, спортивным директором, а с мая по август 2022 года — генеральным директором клуба.

В ноябре ряд СМИ утверждали, что Ульянов станет гендиректором и в «Локо». Но в итоге этот пост остался за Владимиром Леонченко, а Ульянов стал спортивным директором.

Источники «Известий» также утверждают, что, не имея никаких официальных должностей, серьезное влияние на клуб в ближайшее время будет оказывать бывший заместитель директора ФК «Чертаново» Дмитрий Поляцкин. Академия «Чертаново» всегда финансировалась Москомспорта. И Нагорных ее курировал, когда возглавлял этот департамент в правительства Москвы. Став заместителем министра спорта РФ, он также посещал матчи команд академии и всячески ее поддерживал.

Поляцкин считается человеком Андреева. И уже активно посещает матчи «Локо», но официально там не трудоустроен. 27 ноября, после заключительного в 2022 году матча команды против «Пари Нижний Новгород» (3:1) Дмитрий Леонидович долго находился в офисе клуба внутри стадиона, покинув его поздним вечером вслед за Нагорных и Леонченко.

Ранее в СМИ распространялась информация, что зимой по инициативе Поляцкина в «Локо» из самарских «Крыльев Советов» перейдут три воспитанника «Чертаново» — защитник Александр Солдатенков, полузащитники Роман Ежов и Сергей Пиняев. Солдатенков и Ежов заявили «Известиям», что ничего не слышали насчет интереса «железнодорожников».

— Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Все-таки фееричная работа немцев, которые потратили десятки миллионов евро на трансферы, опустили команду из призовой тройки до борьбы за выживание в РПЛ, а теперь спокойно уехали к себе домой, подорвала возможности клуба. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная.

На зимний перерыв в РПЛ «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета в первую лигу команда оторвалась всего на одно очко. Национальное первенство возобновится в начале марта.