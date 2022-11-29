Строительство футбольного манежа в Брянске завершат к 2024 году
В Брянске в декабре 2023 года планируют завершить строительство футбольного манежа. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу департамента физической культуры и спорта.
Подрядчиком выступает ООО «РУССТРОЙ». Рабочие уже завершили обустройство фундамента, возвели каркас и сейчас занимаются установкой кровельных сэндвич-панелей.
Строительство крытого футбольного манежа началось в мае текущего года в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость контракта с фирмой составляет 538 млн рублей.
Полностью завершить работы и сдать объект планируется к 25 декабря 2023 года.