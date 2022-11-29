Скорая помощь перевернулась в результате ДТП с участием еще трех машин в Москве
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- Скорая помощь перевернулась в результате ДТП с участием еще трех машин в Москве
Четыре машины, в том числе автомобиль скорой помощи, столкнулись на севере Москвы, после чего скорая перевернулась. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в экстренных службах.
«На Лобненской улице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, после столкновения машина скорой помощи опрокинулась», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.
Информации о пострадавших пока нет.
24 ноября машина скорой помощи попала в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. В распоряжении «Известий» оказались кадры происшествия. На момент происшествия в машине не было пациента. Пострадал медицинский работник.