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Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы

Центробанк: Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ЦБ России продолжает контактировать с финансовыми организациями для того, чтобы разрешить все вопросы, связанные с блокировкой активов, однако регулятор не рассматривает возможность выкупа заблокированных ресурсов. Об этом известно из основных направлений развития финансового рынка до 2025 года, опубликованного регулятором 29 ноября.

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«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — указано в документе.

Ранее, 18 ноября, газета Politico сообщила, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку активов на Западе.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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