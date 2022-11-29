Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы

ЦБ России продолжает контактировать с финансовыми организациями для того, чтобы разрешить все вопросы, связанные с блокировкой активов, однако регулятор не рассматривает возможность выкупа заблокированных ресурсов. Об этом известно из основных направлений развития финансового рынка до 2025 года, опубликованного регулятором 29 ноября.

«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — указано в документе.

Ранее, 18 ноября, газета Politico сообщила, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку активов на Западе.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.