Аналитики объяснили возвращение скидок и промоакций в продуктовых магазинах РФ

В России общий уровень скидок на продукты и непродовольственные товары был завышен несколько лет и составлял примерно 55%. Весной этого года средний уровень скидок был около 30%, в конце лета и начале осени скидки вернулись на уровень выше 40%, сообщили «Известиям» 29 ноября аналитики исследовательской компании NTech.

Ранее в этот день издание РБК, ссылаясь на данные компании NielsenIQ, сообщило, что после весенней паузы в июле—сентябре 2022 года поставщики и торговые сети вернули на полки высокие скидки на продукты и непродовольственные товары.

«Весной производители действительно приостановили вложение в маркетинговые активности, в том числе и промо. Ситуация неопределенности, сложившаяся на рынке, не позволяла планировать поставки, многие логистические схемы требовали пересмотра. В большинстве своем ассортимент так же подвергся изменениям: были оставлены топовые позиции в сетях», — объяснили в NTech.

Как отметили аналитики, к концу лета многие производители смогли наладить бизнес в новых условиях, в связи с чем вернулись и акции.

«Ситуация с промогонкой не вызывает восторга у производителей, но зачастую это единственный способ привлечь своего покупателя, так как при обилии выбора примерно одинаковых по качеству товаров лояльность проигрывает стоимости», — рассказали они.

При этом, по их информации, в конце 2022 и 2023 годах смены правил не прогнозируется: как бы ни хотели производители уменьшить долю промо, пока это трудновыполнимо. В дальнейшем стоит ждать перехода к индивидуальным скидкам, персонализации предложений, а не массовым акциям, считают аналитики.

«Согласно потребительской панели NTech, доля промо в растительных творожках и десертах в конце III квартала составляла более 60%, мясные паштеты так же в августе и сентябре показывали высокую активность по промо, плавленые сыры в 55% случаев продавались со скидкой, а полутвердые — в 48%», — добавили в исследовательской компании.

Как сообщалось ранее, 28 ноября, в этом месяце депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на социально значимые товары. Так, предложено в 2023 году снизить НДС на 23 продукта. Среди них — молоко, мясо, крупы, яйца, рыба, овощи, масло, сахар, соль и диабетические продукты. НДС планируют снизить с 10% до 5% и таким образом сократить конечную стоимость товара для потребителей.