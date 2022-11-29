Реклама
Прямой эфир
Общество
Частный оператор пожаловался в ФАС на нарушение конкуренции в Пулково
Мир
Страны НАТО договорились более тесно работать с Киевом
Экономика
Центробанк не намерен выкупать заблокированные на Западе активы
Политика
В Совбезе назвали ЗРК Patriot законными целями в случае их поставок Киеву
Мир
Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы
Мир
WP предложила американцам вместо традиционного ужина есть насекомых
Политика
Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Общество
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Мир
В МИД Венгрии выступили против созыва комиссии Украина — НАТО
Мир
Bloomberg предупредило о небывалом кризисе в Европе без российского дизеля
Мир
Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру
Мир
Посол России раскрыл подробности вызова в МИД Канады

Аналитики объяснили возвращение скидок и промоакций в продуктовых магазинах РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России общий уровень скидок на продукты и непродовольственные товары был завышен несколько лет и составлял примерно 55%. Весной этого года средний уровень скидок был около 30%, в конце лета и начале осени скидки вернулись на уровень выше 40%, сообщили «Известиям» 29 ноября аналитики исследовательской компании NTech.

Остаться в плюсе: как правильно выбрать аналоги дорогих продуктов
И какие товары могут подешеветь в 2023 году

Ранее в этот день издание РБК, ссылаясь на данные компании NielsenIQ, сообщило, что после весенней паузы в июле—сентябре 2022 года поставщики и торговые сети вернули на полки высокие скидки на продукты и непродовольственные товары.

«Весной производители действительно приостановили вложение в маркетинговые активности, в том числе и промо. Ситуация неопределенности, сложившаяся на рынке, не позволяла планировать поставки, многие логистические схемы требовали пересмотра. В большинстве своем ассортимент так же подвергся изменениям: были оставлены топовые позиции в сетях», — объяснили в NTech.

Как отметили аналитики, к концу лета многие производители смогли наладить бизнес в новых условиях, в связи с чем вернулись и акции.

«Ситуация с промогонкой не вызывает восторга у производителей, но зачастую это единственный способ привлечь своего покупателя, так как при обилии выбора примерно одинаковых по качеству товаров лояльность проигрывает стоимости», — рассказали они.

При этом, по их информации, в конце 2022 и 2023 годах смены правил не прогнозируется: как бы ни хотели производители уменьшить долю промо, пока это трудновыполнимо. В дальнейшем стоит ждать перехода к индивидуальным скидкам, персонализации предложений, а не массовым акциям, считают аналитики.

«Согласно потребительской панели NTech, доля промо в растительных творожках и десертах в конце III квартала составляла более 60%, мясные паштеты так же в августе и сентябре показывали высокую активность по промо, плавленые сыры в 55% случаев продавались со скидкой, а полутвердые — в 48%», — добавили в исследовательской компании.

Как сообщалось ранее, 28 ноября, в этом месяце депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на социально значимые товары. Так, предложено в 2023 году снизить НДС на 23 продукта. Среди них — молоко, мясо, крупы, яйца, рыба, овощи, масло, сахар, соль и диабетические продукты. НДС планируют снизить с 10% до 5% и таким образом сократить конечную стоимость товара для потребителей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022