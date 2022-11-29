СТС превратил автобусную остановку в Москве в «машину времени»

Телеканал СТС превратил автобусную остановку на площади Тверской Заставы в Москве в «машину времени».

Интерактивный сити-формат позволит москвичам перенестить в прошлое своего города с помощью дополненной реальности. Отсканировав QR-код, они, не сходя с места, могут увидеть панорамы Тверской Заставы XIX века и 1980-х годов.

Именно в эти времена попадают герои фантастической комедии СТС «Гости из прошлого», ко второму сезону которого приурочено нестандартное размещение. Локация для него выбрана не случайно: помимо вокзала, в районе множество других исторических построек, AR-облик которых воссоздавали по картинам и ретрофотографиям.

Алена Кокова, руководитель креативной группы диджитала СТС:

«Мы всегда стараемся дать пользователям иммерсивный опыт, который позволит им стать ближе к любимым героям и историям. И новая кампания продолжает это направление — на погружение и максимальное взаимодействие с контентом».