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В Москве прошло награждение победителей турнира по ходьбе «Человек идущий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве 29 ноября прошло награждение команд — победителей Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий».

В турнире участвовали боле 92 тыс. человек из 83 регионов страны. В общей сложности были пройдены миллиарды шагов.

«Совершенно очевидно, что соревнования из года в год становятся всё более популярнее и, самое главное, масштабнее: присоединяются новые города, новые команды, новые люди. А новые люди — это всегда новые инициативы, новые предложения», — сказал во время награждения президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик Лео Бокерия.

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По его словам, в соревновании не было проигравших, поскольку каждый участник, по сути, является победителем, начавшим свой путь к здоровому образу жизни.

Как указала член комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова, один из приоритетов правительства России — повышение продолжительности жизни граждан. Однако для достижения этой цели нужно увеличить число приверженных занятию спортом. По ее словам, в настоящее время отмечается такая тенденция, как малоподвижный образ жизни молодого поколения, что потенциально может привести к сокращению их продолжительности жизни на пять лет от показателей их родителей.

«Эту проблему не решить без таких масштабных проектов, как «Человек идущий». Он не требует больших затрат, возможностей или дорогостоящего оборудования: достаточно иметь просто стоптанную обувь, желание идти — и всё приложится», — пояснила Жукова.

Лидеров турнира поздравляли знаменитости, среди которых девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, народный артист России Дмитрий Певцов, зампред Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь и другие.

«Самая большая, серьезная, горячая борьба развернулась в номинации «Корпоративные команды». И этому есть объяснение. Команды, участвующие в чемпионате, не могли подвести свои организации. Данное соревнование напрямую направлено на крепость духа и тела», — отметил Кришталь.

На чемпионате также был поставлен личный рекорд. Андрей Дебцов из команды Тихвинского вагоностроительного завода за одни сутки прошел 111 тыс. шагов, что в пересчете составляет около сотни километров.

Ранее, в апреле, сообщалось, что британские ученые из Университета Лестера и лестерской больницы общего профиля проанализировали влияние ходьбы на старение человека и пришли к выводу, что она снижает биологический возраст в среднем на 16 лет. По мнению ученых, если человек ходит медленно, то это может быть индикатором увеличенного риска хронических болезней, в связи с чем специалисты посоветовали ходя бы в течение нескольких минут в день ходить в более быстром темпе.

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