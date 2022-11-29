Владимирский губернатор Авдеев заявил о гибели четырех мобилизованных

Четверо мобилизованных жителей Владимирской области погибли в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 29 ноября заявил губернатор региона Александр Авдеев на пресс-конференции.

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что еще по нескольким людям проводится проверка.

«Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — подчеркнул Авдеев.

Он добавил, что еще более 20 человек находятся в госпиталях.

Последний раз Минобороны РФ сообщало о потерях с российской стороны 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, за время спецоперации погибли 5937 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Он добавил, что в то же время с украинской стороны погибли 61 207 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября глава государства заявил, что частичная мобилизация в России завершена.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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